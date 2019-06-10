2019/06/10 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I_gaxbCk8Ls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار - الصناعات الكهربائية العراقية تتعافى بطيئا - تقرير امجد نهاد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار - الصناعات الكهربائية العراقية تتعافى بطيئا - تقرير امجد نهاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).