2019/06/10 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن اعداد تقرير من اجل تقديمه الى البرلمان لاتخاذ اجراءات سريعة لاتتعدى اسبوعاً بحق اقليم كردستان بعد امتناعه عن تسليم واردات النفط الى الحكومة المركزية.وقال عضو اللجنة ناجي رديس في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة العامة ينص على استقطاع مبلغ الضرر في حال عدم تسليم واردات النفط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعد تقريراً بشأن النفط والاموال لدى الإقليم وتحدد اسبوعا لحسم الجدل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعد تقريراً بشأن النفط والاموال لدى الإقليم وتحدد اسبوعا لحسم الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).