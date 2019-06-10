بانوراما اليوم 8 – 6 – 2019

2019/06/10 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: الدفاع المدني يصدر توجيهات للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.الأمن والاستقرار يسودان الأنبار خلال عيد الفطر المبارك.العتبة الرضوية المقدسة تعرض أكبر وأصغر مصحفيين خطيين في العالم.الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.سحب …

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