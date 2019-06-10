باسل كوركيس:غرب آسيا اخر المحطة لاختيار قائمة الاسود لتصفيات المونديال

2019/06/10 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس، ان الجهاز الفني لمنتخب الاسود بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش سيعول على مباريات غرب آسيا لتكون محطة إعداد مهمة للفريق قبل الشروع في تصفيات كأس العالم 2022

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