2019/06/10 | 08:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيكي يرتفع 1.01% في بداية التعامل بطوكيو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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