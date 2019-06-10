ضجة بشأن رفع أسعار الوقود في مصر.. والحكومة تعلق

2019/06/10 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوغو الخاص" بها لإنشاء

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