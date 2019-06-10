هونغ كونغ تتمسك بمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

2019/06/10 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، الاثنين، أنّها لا تعتزم سحب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، وذلك غداة نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة الصينية للاحتجاج على النص.وقالت المسؤولة الموالية لبكين في تصريح للصحافيين: “هذا تشريع مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضاً وفاء […]

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