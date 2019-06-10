2019/06/10 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.وذكرت السلطات المحلية أن “الانفجار وقع في الساعة 8:00 مساء الأحد في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 9 وإصابة 10 بانفجار منجم للفحم في الصين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 9 وإصابة 10 بانفجار منجم للفحم في الصين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 9 وإصابة 10 بانفجار منجم للفحم في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).