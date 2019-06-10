2019/06/10 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق تجمعات محتجين ومنعهم من إقامة متاريس وحواجز في طرق رئيسية في أم درمان والخرطوم في أول أيام العصيان المدني في السودان.وسقط أربعة أشخاص قتلى من المحتجين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المعارضة التي حملت المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان: “قتلى” في أول أيام العصيان المدني..



والمجلس العسكري يتهم المعارضة بإثارة البلبلة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: “قتلى” في أول أيام العصيان المدني.. والمجلس العسكري يتهم المعارضة بإثارة البلبلة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: “قتلى” في أول أيام العصيان المدني.. والمجلس العسكري يتهم المعارضة بإثارة البلبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).