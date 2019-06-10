“عنصرية” جبران باسيل تحوّل لبنان إلى بيئة معادية للاجئين

2019/06/10 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر التيار الوطني الحر ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل في إثارة الجدل على الساحتين السياسية والشعبية في لبنان، من خلال مواقفهما وتصريحاتهما

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