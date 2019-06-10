2019/06/10 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور الالتفات المتعدد فى قصص نوح عليه السلام مقدمة 1 ـ إكتفى علماء المعانى على ما نسميه بالإلتفات البسيط .الجديد فى أسلوب الإلتفات القرآنى هو ما نسميه بالالتفات المتعدد والمركب المعقد ، ونعطى بعض ملامحه .2 ـ ونبدأ بنماذج من القصص القرآنى عن نوح عليه السلام.أولا : قال جل وعلا :1 ـ ( وَأُوحِيَ إِلَىٰ-;- نُوحٍ ) هنا خطاب من رب العزة الى نوح وهو الغائب ، بعده : ( أَنَّهُ لَن يُ......

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