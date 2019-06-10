2019/06/10 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور الالتفات المتعدد فى قصص نوح عليه السلام مقدمة 1 ـ إكتفى علماء المعانى على ما نسميه بالإلتفات البسيط .
الجديد فى أسلوب الإلتفات القرآنى هو ما نسميه بالالتفات المتعدد والمركب المعقد ، ونعطى بعض ملامحه .2 ـ ونبدأ بنماذج من القصص القرآنى عن نوح عليه السلام.
أولا : قال جل وعلا :1 ـ ( وَأُوحِيَ إِلَىٰ-;- نُوحٍ ) هنا خطاب من رب العزة الى نوح وهو الغائب ، بعده : ( أَنَّهُ لَن يُ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الالتفات المتعدد فى قصص نوح عليه السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجديد فى أسلوب الإلتفات القرآنى هو ما نسميه بالالتفات المتعدد والمركب المعقد ، ونعطى بعض ملامحه .2 ـ ونبدأ بنماذج من القصص القرآنى عن نوح عليه السلام.
أولا : قال جل وعلا :1 ـ ( وَأُوحِيَ إِلَىٰ-;- نُوحٍ ) هنا خطاب من رب العزة الى نوح وهو الغائب ، بعده : ( أَنَّهُ لَن يُ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الالتفات المتعدد فى قصص نوح عليه السلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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