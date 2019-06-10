كامل النجار - منابع الإسلام من العراق للشام - الحلقة الأولى

2019/06/10 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار المقدمة الإسلام لم يظهر مكتملاً ولم يكتمل في حياة محمد، كما يزعم شيوخ الإسلام.محمد لم تكن له فكرة مكتملة عن الدين الجديد الذي بدأ كطائفة نصرانية دون أي معالم واضحة.عندما بدأ محمد بدعوته، بدأ بسور قرآنية قصيرة، قوامها السجع الذي يُقلّد سجع الكهان في ذلك الوقت وتحكي قصص أنبياء بني إسرائيل كما سمعها محمد.وطوال فترة إقامته في مكة - ثلاث عشرة سنة – لم يتحدث محمد عن أي تشريع أو قواعد لدينه الجديد......

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