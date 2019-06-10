الحامدي: كل العوامل تشجع على اندلاع التظاهرات مجددا في البصرة

2019/06/10 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائب عن محافظة البصرة، ميثاق الحامدي، الاثنين، من أن كل العوامل تشجع على ايقاد نار التظاهرات مجددا في البصرة، موضحة ان ارتفاع نسبة البطالة وانعدام الكهرباء عاملان اساسيان لعودة التظاهرات من جديد الى المحافظة.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “نسبة البطالة في محافظة البصرة بلغت اكثر من 40%، والنسبة في ارتفاع […]

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