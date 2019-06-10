لجنة متابعة الاداء الحكومي تنجز تقريرها الخاص بازمة السكن وتكشف موعد مناقشته مع الحكومة

2019/06/10 | 09:00

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مجلس وشيوخ عشائر مدينة الصدر، الاثنين، من تنامي ظاهرة "استئجار الشيوخ" لفض النزاعات العشائرية.

وقال عضو المجلس الشيخ صدام زامل في بيان، "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار شخصيات تد

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، الاحد 9 حزيران 2019، بياناً في الذكرى السادسة والخمسين لتغييب وقتل أكثر من 100 شاب في السليمانية والذكرى الرابعة والثلاثين لقصف مخيم زيوة للاجئين من قبل الحكومة العراقية في تلك الأ

بغداد اليوم - متابعة

ذكر موقع غربي، الاحد (9 حزيران 2019)، أن مصر والعراق هم أعلى الدول العربية على مستوى العالم بعدد السجناء.

وقال موقع World prison brief، ان "هناك اكثر من 45 الف نزيل بسجون العراق من المسجلين ما جعله في ال

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