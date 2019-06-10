سفير أميركي جديد في العراق

2019/06/10 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق ماثيو تويلر الأحد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، وذلك بعدما سحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من العراق بسبب التوتر مع إيران.وسبق أن شغل تويلر الذي عمل سفيرا لبلاده في الكويت واليمن، مهمة دبلوماسية في سفارة بلاده في بغداد.وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق على ترشيح ماثيو تيولر …

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