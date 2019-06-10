غداً الثلاثاء .. بدإ امتحانات الثالث المتوسط والتربية تنشر أجهزة التشويش لمنع عمليات الغش

2019/06/10 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتمت وزارة التربية جميع استعداداتها الخاصة بالامتحانات الــوزاريــة لمـرحـلـة الـثـالـث المـتـوسـط الــدور الاول لـلـعـام الـدراسـي 2018 - 2019 والتي ستبدأ يوم غد الثلاثاء.

وذكــر مـديـر الـعـلاقـات والاعــلام بـالـوزارة فــراس محمد حسن في تصريح صحفي ان الوزارة "هيأت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية للدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي والتي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، كما تم نشر اجهزة التشويش الالكتروني داخل القاعات الامتحانية في المراكز ببغداد والمحافظات لكشف اي عملية غش الكتروني ان وجدت".

واشار الى ان وزارته "شكلت لجانا امتحانية لمتابعة الامتحانات بشكل دوري خلال جولات ميدانية تقوم بها اثناء الامتحانات، كما تم تزويد المراكز بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب، فضلا عـن اقـامـة حملة {تـابـع تنجح} على فضائية الـعـراق التربوية التابعة للوزارة والتي ستقوم خلال الحملة ببث الدروس التربوية المكثفة لطلبة الثالث المتوسط ومراجعة المنهاج المقرر مع أكفأ المـدرسـين عبر شاشة التلفزيون التربوي والتفاعل معهم من خلال البريد الالكتروني او الارقام المخصصة بهذا الصدد".

وبين حسن ان "عدد الطلبة الذين سيتوجهون يوم غد الثلاثاء لاداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط بلغ 676 ألفا و799 طالبا وطالبة بمختلف محافظات البلاد لاداء الامتحانات النهائية للدور الاول، كاشفا عن توجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بـضـرورة الالـتـزام بالتعليمات الـوزاريـة لتلافي الـوقـوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامـتـحـانـيـة والـتـي تـتـعـلـق بـواجـبـات مـديـر المـركـز الامـتـحـانـي والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها وآلية التعامل مع الدفتر الامتحاني الخاص بالطالب".

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