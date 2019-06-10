الرصد الزلزالي: تسجيل هزة ارضية جنوب غرب مدينة الكوت

2019/06/10 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين عن تسجيل هزة ارضية جنوب غرب مدينة الكوت العاصمة المحلية لمحافظة واسط المحاذية لإيران.

وقالت الهيئة في بيان، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الاثنين الموافق 10/6/2019 في الساعة 2،30دقيقة للتوقيت المحلي تبعد 4 كم جنوب غرب الكوت/ محافظة واسط.

واضاف البيان ان الهزة قد بلغت قوتها 3،4 درجة حسب مقياس رختر وشعر بها المواطنون في مركز المحافظة شعورا خفيفا .

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