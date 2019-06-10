لجنة متابعة الاداء الحكومي تكشف عن موعد مناقشة تقريرها الخاص بأزمة السكن

2019/06/10 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الاثنين، انجاز تقريرها الخاص عن أزمة السكن، فيما كشفت موعد مناقشته مع الحكومة.

وقال عضو اللجنة النائب آراس حبيب كريم، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي أنجزت تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد وسوف تتم مناقشته مع الحكومة الأسبوع المقبل".



واضاف أن "اللجنة ومن خلال عمل دؤوب وصامت إطَّلَعت من خلال الأطراف المعنية بالأمر على كل الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة التي تبدو كما لو كانت مزمنة".وتابع "حقيقة الأمر ليست كذلك، هي قابلة للحل ووفق جدول زمني محدد بعد إستكمال كل المتطلبات الخاصة بذلك".انتهى

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