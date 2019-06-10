لجنة برلمانية تنجز تقريرها الخاص بازمة السكن وتكشف موعد مناقشته مع الحكومة

2019/06/10 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، آراس حبيب، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستناقش تقريرها الخاص عن ازمة السكن في البلاد مع الحكومة الاسبوع المقبل.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي أنجزت تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد وسوف تتم […]

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