2019/06/10 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، بوصول ثلاثة لبنانيين إلى مطار العاصمة بيروت بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم.وذكرت الوكالة في تقرير، أن “المعتقلين الثلاثة هم محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصولوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت”.ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تفرج عن ثلاثة لبنانيين اتهمتهم سابقاً بالانضمام لحزب الله وكالة خطوة برس.

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