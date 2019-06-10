النزاهة: إعادة ملكية أراض متجاوز عليها للدولة في البصرة

2019/06/10 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ تمكنت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة من تنفيذ عمليـتي ضبط لحالات تجاوز على أراض عائدة للدولة بالمحافظة، مبينةً أن مساحة هذه الأراضي تبلغ (5450) متراً.وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الاثنين، أن "فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة قام بضبط متهمين اثنين بالتجاوزعلى أرض مساحتها (2500) متر، دون موافقات أصولية واستغلالها لإنشاء گراج لمرور السيارات والشاحنات من خلاله لدخول ميناء خور العمية"، لافتة إلى "قيامهما بجباية مبلغ من المال عن مرور الشاحنات التي يقدرعددها بالمئات".

وأضاف ان "فريقا من المديرية تمكن في عملية منفصلة من ضبط متهم بالتجاوزعلى أرض تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة، واستغلها بدون سند قانوني بإنشاء محلات وگراج لوقوف السيارات دون موافقات رسمية"، موضحة أن الأرض التي تبلغ مساحتها (2950) مترا تقع في مركز المحافظة".

وأكد البيان "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقهما".

يذكر أن الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن تمكنها من إعادة عقارات في البصرة بقيمة سبعة مليارات دينار إلى الدولة، وإحالة المتهم بالتزوير للقضاء".



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