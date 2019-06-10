بلجيكا تشهد ولادة أول أوبرا لمؤلف موسيقي عراقي

2019/06/10 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتهى المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي، من تأليف أول أوبرا له، وقدم بعض نماذجها أمام عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مدينة مونس البلجيكية.وقال النعيمي الحاصل على درجة بروفسور في التأليف الموسيقي وعلم (التوافق الصوتي – الهارموني – الكونتربوينت) من الكونسرفتوار الملكي في بلجيكيا في تصريحات اوردتها صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية واطلعت عليه […]

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