10 اصابات بلدغة عقرب في منطقة بإقليم كوردستان

2019/06/10 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت مديرية الصحة في منطقة "گـرمیان" في اقليم كوردستان، 10 اصابات بلدغات خلال عطلة عيد الفطر التي استمرت اسبوعا كاملا.

ونشرت المديرية احصائية اليوم الاثنين ذكرت فيها ان خلال ايام عطلة العيد راجع 1500 مريض مستشفى "الشهيد هـ‌ژار" في قضاء كلار.

وبحسب الاحصائية فإنه من بين مجموع ذلك العدد من المراجعين تم تسجيل 15 اصابة بسبب حوادث سير اضافة الى 6 حالات سقوط من مرتفعات و10 اصابات جراء لدغات العقارب و3 حالات حرق".

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