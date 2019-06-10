2019/06/10 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجهت الأمم المتحدة، انتقاداً لاذعاً للسلطات الأسترالية، على خلفية احتجازها طالب لجوء كفيف من أقلية التاميل في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين لمدة تسعة أعوام، في واحدة من الحوادث التي تؤكد صرامة قوانين الهجرة في أستراليا.وقالت مجموعة تابعة للأمم المتحدة، إن “المحتجز هو شاب يبلغ من العمر 35 عاماً لكنه مصنف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقاد أممي للسلطات الأسترالية بسبب احتجازها طالب لجوء كفيف وكالة خطوة برس.

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