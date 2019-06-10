2019/06/10 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التربية تنجز تأليف أربعة عناوين منهجية للعام الدراسي القادم.المتحف الحضاري في المدينة يفتتح أبوابه أمام الزائرين.هيئة الحج تحدد يوم الأحد المقبل أخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.تصميم أول برنامج ذكي يخبر الأمهات بجوع أطفالهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 9 – 6 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما اليوم 9 – 6 – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).