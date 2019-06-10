الصحف تتابع ملف استكمال الكابينة الوزارية وحسم موضوع الدرجات الخاصة

2019/06/10 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، العاشر من ‏‏حزيران ، ملف استكمال الكابينة الوزارية وحسم موضوع الدرجات الخاصة ‏والمناصب بالوكالة .‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت :” ان جداول ‏اعمال جلسات مجلس النواب لايام غد الثلاثاء والخميس والسبت المقبلين خالية من ‏استكمال الكابينة الوزارية او التصويت […]

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