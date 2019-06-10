لجنة متابعة الاداء الحكومي تنجز تقريرها الخاص بازمة السكن

2019/06/10 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، آراس حبيب كريم، الاثنين، أن اللجنة ستناقش تقريرها الخاص عن ازمة السكن في البلاد مع الحكومة الاسبوع المقبل.وقال كريم في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي أنجزت تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد وسوف تتم مناقشته مع […]

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