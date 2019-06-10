2019/06/10 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الإثنين، 10 حزيران، 2019، إن عقارات الدولة ليست املاكا للمسؤولين السابقين، مؤكدا دعمه للحكومة لاستعادة أملاك الدولة.

وقال الكربولي، عبر تغريدة، على منصة "تويتر"، إن "‏عقارات الدولة ليست أملاكاً خاصة للمسؤولين والسياسيين السابقين".

وأردف: "ندعم جهود الحكومة لاستعادة املاك الدولة ونأمل بتطبق القانون على الجميع من دون استثناء".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، طالب وزيراً سابقاً باخلاء فيلا يسكنها في "المجمع الوزاري" في الجادرية، وتسليمها.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، كتاباً موجهاً من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، طالب من خلالها وزير التربية الأسبق (2004- 2005)، سامي المظفر، بإخلاء الفيلا رقم 9 في مجمع الجادرية الوزاري، وتسليمها خالية من الشواغل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، الاثنين 10 حزيران 2019، ان تولي وزارة الدفاع من قبل شخصية سنية لا يزال موضع خلاف واختلاف بين القوى السنية، الوطنية، القرار، واتحاد القوى.

وقال خماط في حديث خص به (بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن محافظة بغداد وعضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، آراس حبيب كريم، الاثنين 10 حزيران 2019، أن اللجنة انجزت تقريرها الخاص عن ازمة السكن في البلاد وستناقشه مع الحكومة الاسبوع المقبل.

وق

بغداد اليوم - بغداد

حذر مجلس وشيوخ عشائر مدينة الصدر، الاثنين، من تنامي ظاهرة "استئجار الشيوخ" لفض النزاعات العشائرية.

وقال عضو المجلس الشيخ صدام زامل في بيان، "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار شخصيات تد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكربولي: عقارات الدولة ليست املاكاً للمسؤولين السابقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكربولي: عقارات الدولة ليست املاكاً للمسؤولين السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).