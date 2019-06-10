وفاة إمام ماليزي فوق المنبر أثناء خطبة الجمعة

2019/06/10 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الخطيب يعقوب هاشم (68عامًا)، فوق منبر مسجد “البخاري” في مدينة “ألورستار” بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.حيث أن هاشم وصل إلى المستشفى متوفيا، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ، و رجال الإسعاف.ونقلا عن أحد المصلين الذين تواجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا …

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