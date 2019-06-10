السعودية تحذر رعاياها في اليونان

2019/06/10 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجهت السفارة السعودية في اليونان نصائح للسياح السعوديين الراغبين في زيارة جزيرة ميكونوس اليونانية، لتفادي تعرضهم للسرقة من قبل محترفين.ودعا بيان للسفارة السياح السعوديين إلى عدم إظهار المقتنيات الذهبية مثل الساعات والمجوهرات، وحثهم أيضا على عدم حمل جميع ما لديهم من سيولة وكذلك البطاقات المصرفية، وعدم نقل وثائق السفر في […]

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