وفد العراق يشارك في اجتماعات المجموعة العربية بجنيف

2019/06/10 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شـارك الوفد العراقي متمثلاً بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين في اجتماع المجموعة العربية بقاعة مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية في جنيف.

وجرى خلال

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