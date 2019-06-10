نيوزيلندا تعلن سحب جنودها من العراق العام المقبل

2019/06/10 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، أنها ستسحب جنودها من العراق في يونيو/حزيران من العام المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في بيان:

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