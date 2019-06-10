فلكي: العراق والكويت سيسجلان اعلى درجات حرارة في العالم

2019/06/10 | 09:38

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بغداد:سومر نيوز

توقع الفلكي السّعودي، الدكتور خالد الزعاق، الاثنين، ان تسجل المنطقة الواقعة بين العراق والكويت أعلى درج...

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