الكشف عن أنواع القروض المتوفرة في فروع مصرف الرافدين

2019/06/10 | 09:38

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بغداد:سومر نيوز

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أنواع القروض المتوفرة في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.



وقال الم...

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