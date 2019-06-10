تحذيرات نيابية من اندلاع التظاهرات مجددا في البصرة

2019/06/10 | 09:38

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بغداد:سومر نيوز

حذرت النائب عن محافظة البصرة، ميثاق الحامدي، من أن كل العوامل تشجع على ايقاد نار التظاهرات مجددا في الب...

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