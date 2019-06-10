أربيل تستعد اليوم لأداء يمين بارزاني بحضور الرئاسات الثلاث

2019/06/10 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستكملت استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان بارزاني، القسم القانوني والتي ستجري اليوم الإثنين، بحضور العديد من الشخصيات السياسية داخل الإقليم وخارجه إلى جانب ممثلي دول العالم في أربيل.

وتم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي إلى قاعة سعد عبدالله بعلمي اقليم كردستان والعراق.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حسن جهاد، إن رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي سيشاركان في مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، القسم القانوني مبيناً أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيحضر المراسم أيضاً "ما لم يمنعه ظرف طارئ من ذلك".وانتخب نيجيرفان بارزاني في 28 أيار الماضي من قبل برلمان كردستان رئيساً للإقليم بأصوات 68 برلمانياً من أصل 81 حضروا الجلسة.



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