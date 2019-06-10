صحيفة: مفاجأة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع هازارد

2019/06/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد، القادم من تشيلسي.وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، ان “قيمة الصفقة بالإضافة للمتغيرات تتجاوز صفقة انتقال البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة قادما من ليفربول”.لتصل قيمة الصفقة إلى 168 مليون يورو، حيث تبلغ

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