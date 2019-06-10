2019/06/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تطلق استراتيجية لتصبح “الأسعد عالميا” وكالة خطوة برس.

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