2019/06/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في شركة “روس كوسموس” الروسية الفضائية، سيرغي كريكاليوف، أن الشركة لا تزال تصر على زيادة عدد رواد الفضاء الروس في المحطة الفضائية الدولية.ذلك على الرغم من تأجيل موعد إطلاق وحدة “ناؤوكا” الجديدة إلى المحطة الفضائية.جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.[…]

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