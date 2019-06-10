هزة ارضية تضرب الكوت جنوب بغداد

2019/06/10 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية جنوب غرب الكوت جنوب العاصمة بغداد ....

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