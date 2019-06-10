“بالفديو”.. حريق يلتهم محال تجارية بسوق “هرج” في الكاظمية

2019/06/10 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق في محال تجارية بسوق هرج في منطقة الكاظمية ببغداد فجر اليوم الاثنين، في وقت بذلت فيه فرق الدفاع المدني الجهود لاطفاء الحرائق.

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