“العسكري السوداني” مستعد للتفاوض ويدعو لوقف العصيان المدني

2019/06/10 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة المدنية أمس، واعتبره قليل الفاعلية معلنا أنه لم يؤثر على الحياة في البلاد، وأعرب عن استعداده للتفاوض.وذكر شهود ومسعفون ينتمون للمعارضة أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خلت إلى حد بعيد يوم الأحد مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة […]

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