وزير الخارجية التركية يصل اربيل ورئيس اقليم كوردستان يستقبله

2019/06/10 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفدان رفيعا المستوى من وزارتي الخارجية الايرانية والتركية صباح اليوم الاثنين الى اربيل عاصة اقليم كوردستان.

وضمن الوفد التركي وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو اذ استقبله رئيس الاقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين في الحكوميين.

و وصل بالتزامن وفد من الخارجية الايرانية، والسعودية، والاردن اضافة الى وفد عراقي.

وكان اقليم كوردستان قد دعوة رسمية الى الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلي دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم اليمين الدستورية.

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