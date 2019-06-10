2019/06/10 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ، آراس حبيب كريم، اليوم الاثنين ، أن اللجنة ستناقش تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد مع الحكومة الأسبوع المقبل.وقال كريم في بيان صحفي له ، إن “ لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي أنجزت تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد وسوف تتم مناقشته …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير خاص عن أزمة السكن على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير خاص عن أزمة السكن على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).