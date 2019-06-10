2019/06/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط تلسكوب فضائي لحظة مرور كويكب مزدوج نادر قرب الأرض يوم 25 مايو بسرعة 70 ألف كم/الساعة.ويُعرف كويكب 1999 KW4 بأنه “كائن ثنائي”، لأنه مؤلف من صخرتين فضائيتين تجمعهما الجاذبية القوية.وعلى الرغم من تصنيف نظام الكويكب على أنه “خطر محتمل”، إلا أنه مرّ بأمان قرب الأرض على مسافة بلغت 13.5 ضعف المسافة بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة مذهلة لكويكب مزدوج نادر زار الأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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