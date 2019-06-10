2019/06/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف وأوغلوا يصلان أربيل لحضور مراسيم تنصيب رئيس الإقليم وكالة خطوة برس.

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