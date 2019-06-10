نصيف تنتقد “الإساءة” الصادرة من ناشطة مدنية بحق البرلمانيات العراقيات

2019/06/10 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، “الإساءة” الصادرة من سلام سميسم بحق البرلمانيات العراقيات، مبدية استغرابها من قيامها بنشر تغريدة تتضمن هذا الكلام المسيء للمرأة العراقية .وقالت نصيف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه: “صدمنا بالتغريدة التي نشرتها الباحثة الاقتصادية والناشطة المدنية سلام سميسم والتي قالت […]

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