سيات ترفع الستار عن سيارة كهربائية مميزة

2019/06/10 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “سيات” عن سيارة كهربائية مميزة، طورتها لتصبح واحدة من أفضل المركبات الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن.وستأتي سيارة “Mii Electric” الجديدة بهيكل هاتشباك أنيق، شبيه بهياكل سيارات “فابيا” التي تنتجها “سكودا”، مزود بمصابيح أنيقة ومميزة، وعجلات بمقاس 14 إنش كما ستاتي هذه المركبة بمحرك كهربائي بعزم 83 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6

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