النفط يرتفع مع ترجيح السعودية بأن أوبك قريبة من الموافقة على تمديد خفض الإمدادات

2019/06/10 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 10 يونيو بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على أوبك وحلفائها تمديد تخفيضات إنتاج النفط عند نحو المستويات الحالية إذ أن المملكة لا تريد صراعاً على الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو تكرار انهيار الأسعار الذي حدث قبل 5 سنوات، وفي حالة ارتياح لأن الولايات المتحدة سحبت تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك، مما أزال سحابة واحدة على الاقتصاد العالمي.

هذا قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن أوبك قريبة من الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بعد يونيو حزيران، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء المزيد من المحادثات مع المنتجين من خارج المنظمة المشاركين في اتفاق الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 63.52 دولار، أي ما يعادل 23 سنتًا، أو 0.4٪ ، فوق إغلاق يوم الجمعة.

وبالحديث عن العقود الآجلة لخام غرب تكساس، فقد بلغت 54.29 دولارًا للبرميل، أي بارتفاع قدره 30 سنتًا، أو 0.6٪ فوق مستواها الأخير.

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