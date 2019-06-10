النقل تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 3،4 درجة جنوب غرب الكوت

2019/06/10 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل ، الاثنين ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية جنوب الكوت.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة الهزة بلغت 3،4 درجةعلى مقياس رختر, وتبعد الهزة(4) كم عن جنوب غرب الكوت”، مؤكدة ان “المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في الكوت ،موضحة […]

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